Début de parties Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

mercredi 21 octobre 2026 · Place du 6ème RPI Ma · Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Début de parties

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 18:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Avec l’association JPTO, retrouvez le plaisir de vous réunir autour de jeux de société, d’adresse ou de stratégie.

Lieu : Espace Jeunesse .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Début de parties

L’événement Début de parties Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan