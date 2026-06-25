Début du stage Arts du cirque Salle multi-activités Gabat

Gabat

Début du stage Arts du cirque

Salle multi-activités 1455 route principale Gabat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Stage en petits groupes selon les âges, avec une restitution mise en piste le vendredi, avec goûter partagé. Par les compagnies Utop’Art et Ke ne Faire. .

Salle multi-activités 1455 route principale Gabat 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 23 75 32 kenefaire@live.fr

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English : Début du stage Arts du cirque

L’événement Début du stage Arts du cirque Gabat a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque