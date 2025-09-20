DÉCALER LES ARCHIVES – ATELIER FAMILLE Archives municipales d’Avignon Avignon

DÉCALER LES ARCHIVES – ATELIER FAMILLE Archives municipales d’Avignon Avignon samedi 20 septembre 2025.

DÉCALER LES ARCHIVES – ATELIER FAMILLE 20 et 21 septembre Archives municipales d’Avignon Vaucluse

Dès 7 ans. Ados bienvenus ! Les enfants doivent être accompagnés.

Inscription conseillée à archives.municipales@mairie-avignon.com jusqu’à vendredi 19/09 à 17h puis sur place (préciser les nom, prénom, téléphone portable ainsi que l’âge).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Explorez de manière ludique et créative le monde des archives. Animé par la médiatrice historique et culturelle des Archives d’Avignon, cet atelier famille vise à stimuler la créativité et le sens de l’observation des participants, tout en décalant notre perception des documents d’archives pour les détourner ou les réinterpréter.

Archives municipales d’Avignon 6 rue saluces 84000 Avignon Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 86 53 12 http://www.archives.avignon.fr [{« type »: « email », « value »: « archives.municipales@mairie-avignon.com »}] Les Archives municipales sont un service public administratif, culturel et patrimonial. Grenier de la mémoire de la cité, elles s’attachent à faciliter l’accès de tous aux 7 km de documents conservés, pour la recherche scientifique ou pour le plaisir. Elles organisent régulièrement des expositions sur l’histoire de la ville et de ses habitants.

Explorez de manière ludique et créative le monde des archives. Animé par la médiatrice historique et culturelle des Archives d’Avignon, cet atelier famille vise à stimuler la créativité et le sens de…

Archives municipales, 182Fi12.