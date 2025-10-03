DECAPITATED SUPPORTS – SECRET PLACE St Jean De Vedas

DECAPITATED SUPPORTS Début : 2025-10-03 à 18:45. Tarif : – euros.

La TAF & BOOMERANG présentent en accord avec Garmonbozia Inc DECAPITATED (Krosno) 2 GROUPES – Vendredi 03 octobre 2025 – Ouverture des portes, du bar et du foodtruck à 19h – Prévente 20€ (hors frais de loc) Sur place 23€DECAPITATED :? Decapitated est un groupe de death metal polonais, originaire de Krosno. Ils pratiquent un style brutal et technique largement influencé par l’un des piliers mondiaux du death metal, Cannibal Corpse.?? https://www.facebook.com/decapitated/?? https://www.youtube.com/channel/UCS7Nfg5w3NjYemXfcELZ0pg——————————————–?INFOS INDISPENSABLES :?? HAPPY HOUR de 19h à 20h? Heineken :Demi (25cl) = 3€Pinte (50cl) = 4.50€? Soda au verre :Coca, Orangina, Limonade, Ice-Tea (25cl) : 1€?? Food Truck? Aligot saucisse ou jambon de pays ? Planche Aligot Farçou? Planche de charcuterie d’Aveyron ( Rosette, Jambon cru, Galabard, Saucisse sèche, Fricandeau,, Rillette, Terrine, Friton .. ) Bousquet Viande livraison hebdomadaire? Planche de fromages ( 6 sortes / Chèvre, brie, bleue, cantal, brebis, … ) avec pain spéciaux? Las Vedas Burger (viande l’Aubrac 150grammes – Bousquet Viande livraison hebdomadaire)? Las Vedas Cheese Burger (viande l’Aubrac 150grammes – Bousquet Viande livraison hebdomadaire)? Farçou? Salade Bo Bun? Salade Bo Bun Végétarienne? Salade Caesar? Frites ( 5 sauces aux choix )? Salade de fruits maison? Glaces- Sélection de vins De la CAVES DES ARCEAUXVenir à la SECRET PLACE !Tram & Bus / Voiture / CovoiturageTram & Bus1??Tram Ligne 2 ?? Saint-Jean-de-Védas?? à Saint-Jean-le-sec Ligne de Bus n°32 ??Garcia Lorca?? arrêt La Lauze .2??Tram Ligne 2 ?? Sabine?? à Sabine Ligne de Bus n°102 (Hérault Transport) ?? Sète?? arrêt Terre Neuve .?? 5min de marche : monter rue Hélène Boucher puis rue Saint ExupéryLa NavetteTram Ligne 2 ?? Saint-Jean-de-Védas?? à La Condamine En VoitureZone Industrielle de la Lauze25 Rue St Exupéry,34430 Saint-Jean-de-VédasCovoituragePostez vos annonces sur Facebook :Groupe TAF/Secret PlaceÉvènement du concertPensez à Blablacar !

SECRET PLACE 25 RUE ST EXUPERY 34430 St Jean De Vedas 34