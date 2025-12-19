Décarbonation de l’aéronautique : peut-on concilier croissance du trafic et neutralité carbone 2050 ? ISAE-SUPAERO Toulouse Jeudi 15 janvier 2026, 19h00 sur inscription

Décarbonation de l’aéronautique : peut-on concilier croissance du trafic et neutralité carbone 2050 ? Par HEC Alumni

Conférence – Table ronde

Le Club HEC Midi-Pyrénées, en partenariat avec les Alumni Arts & Métiers et Supaero, ont le plaisir de vous inviter à une Table Ronde consacrée aux enjeux environnementaux, techniques et économiques associés à la décarbonation de l’aéronautique. Cette table ronde réunira des dirigeants de premier plan, des industriels, des acteurs de l’énergie, des compagnies aériennes et des représentants des pouvoirs publics.

Informations pratiques

Lieu : SUPAERO,

10 avenue Marc Pélegrin 31400 TOULOUSE

Date : jeudi 15 janvier 2026

Horaires :

– Accueil à partir de 19h00

– Table ronde : 19h45 – 21h15

– Cocktail : à partir de 21h15

Participation :

– 30 € / Alumni HEC / ENSAM / Supaero

– 35 € / Autres

Le règlement s’effectuent en ligne sur le site HEC Alumni, par carte bancaire.

Objectif de la rencontre

L’ambition de cette conférence est résolument stratégique plutôt que technique.

Elle vise à mesurer, de manière positive et réaliste, l’effort nécessaire à l’atteinte d’un objectif de neutralité carbone 2050 .

️ Intervenants

Christian Scherer, CEO Airbus Commercial

Sylvain Panas, Directeur Occitanie TotalEnergies

Un représentant d’un motoriste / équipementier aéronautique impliqué dans la décarbonation

Un représentant d’une compagnie aérienne

Un représentant des pouvoirs publics, sur la vision 2050 et le cadre réglementaire

