Decarbon’lab Réunion d’information Mérigny

Decarbon’lab Réunion d’information

21 rue du Moulin Mérigny Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-10 18:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

L’association Décarbon Lab lance vous invite a sa première réunion d’information.

Décarbon’Lab accompagne entreprises et citoyens dans la transition écologique en développant des solutions concrètes pour décarboner nos activités, protéger la biodiversité et transformer nos déchets en ressources. Installé dans une ancienne filature réhabilitée au cœur du Parc naturel régional de la Brenne, ce lieu unique réunit un espace de coworking, un futur FabLab pour prototyper les matériaux de demain, et des espaces d’échanges qui rassemblent une communauté de compétences en écoconception, génie écologique et innovation bas-carbone, renforçant ainsi l’attractivité et la résilience du territoire. .

21 rue du Moulin Mérigny 36300 Indre Centre-Val de Loire contact@decarbonlab.fr

English :

