Décentralisation story ou le théâtre vivant Les écuries, pole culturel Lorge Caen

Décentralisation story ou le théâtre vivant

En cette journée du patrimoine, amavada vous propose de découvrir la vie et l’œuvre de Jo Tréhard. Dans un spectacle condensé du stage-réalisation 2025, les 35 stagiaires de l’été 2025 vous feront rire, pleurer et réfléchir à la place de la Culture dans notre société. L’histoire culturelle caennaise de l’après-guerre est un patrimoine précieux. Il est bon de la connaître pour s’en inspirer et ne pas reproduire les mêmes erreurs.

Ce spectacle étant déambulatoire, il vous permettra de découvrir Logre dans ses moindres recoins.

Restitution de fin de stage de réalisation artistique de l’été 2025

Alice Barbier • écriture

Alexandre Noirot • technique

Julie Duclut-Rasse • costume

Valéry Dekowski, Pierre Millet,

Cléa Michelini, Yohann Allex,

May-Lisa Lebert, Juliette Gellée • direction artistique .

Les écuries, pole culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Décentralisation story ou le théâtre vivant

This Heritage Day, amavada invites you to discover the life and work of Jo Tréhard. In a show condensed from the 2025 stage-realisation, the 35 trainees from the summer of 2025 will make you laugh, cry and reflect on the place of Culture in our society.

German : Décentralisation story ou le théâtre vivant

An diesem Tag des Kulturerbes bietet Ihnen amavada die Möglichkeit, das Leben und Werk von Jo Tréhard zu entdecken. In einer komprimierten Aufführung der Praktikums-Regie 2025 werden die 35 Praktikanten des Sommers 2025 Sie zum Lachen, Weinen und Nachdenken über den Platz der Kultur in unserer Gesellschaft bringen.

Italiano :

In questa Giornata del Patrimonio, amavada vi invita a scoprire la vita e l’opera di Jo Tréhard. In uno spettacolo condensato dalla produzione del 2025, i 35 apprendisti dell’estate 2025 vi faranno ridere, piangere e riflettere sul posto della cultura nella nostra società.

Espanol :

En este Día del Patrimonio, amavada le invita a descubrir la vida y la obra de Jo Tréhard. En un espectáculo condensado de la producción de 2025, los 35 aprendices del verano de 2025 le harán reír, llorar y reflexionar sobre el lugar de la cultura en nuestra sociedad.

