Déchets-nés – Midi Campus TU-Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-23 12:30 – 13:00

Gratuit : non Gratuit, sur réservation Etudiant, Tout public

Entre sciences et arts, les étudiant·es du Master Humanités environnementales créent un spectacle engagé !À travers quatre saynètes, la pièce de théâtre mise en scène par Marion Thomas vise à interroger l’impact de l’être humain sur les milieux naturels.

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr/agenda/dechets-nes/



