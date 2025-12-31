Déchiffrer les écritures anciennes Archives municipales de Rennes Rennes
Déchiffrer les écritures anciennes Archives municipales de Rennes Rennes jeudi 12 février 2026.
Déchiffrer les écritures anciennes Archives municipales de Rennes Rennes Jeudi 12 février 2026, 18h00 Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Venez vous initier ou vous entraîner à la lecture des écritures, à partir d’une sélection de documents du 16e au 20e siècle, conservés aux Archives de Rennes.
**Atelier de paléographie**
Venez vous initier ou vous entraîner à la lecture des écritures, à partir d’une sélection de documents du 16e au 20e siècle, conservés aux Archives de Rennes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-12T18:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-12T19:00:00.000+01:00
1
https://urls.fr/Gdq-QT
Archives municipales de Rennes 18 Avenue Jules Ferry, Rennes, France Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine