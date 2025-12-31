Déchiffrer les écritures anciennes Archives municipales de Rennes Rennes Jeudi 12 février 2026, 18h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Venez vous initier ou vous entraîner à la lecture des écritures, à partir d’une sélection de documents du 16e au 20e siècle, conservés aux Archives de Rennes.

**Atelier de paléographie**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-12T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-12T19:00:00.000+01:00

https://urls.fr/Gdq-QT

Archives municipales de Rennes 18 Avenue Jules Ferry, Rennes, France Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



