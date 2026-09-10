Informations pratiques

Déchiffrer les écritures anciennes (niveau intermédiaire) Archives de Rennes Rennes Jeudi 15 octobre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur inscription

Venez vous entraîner à la lecture des écritures anciennes, à partir d’une sélection de documents du 17e siècle conservés aux Archives de Rennes.

Venez vous entraîner à la lecture des écritures anciennes, à partir d’une sélection de documents du 17e siècle conservés aux Archives de Rennes. Ils vous emmèneront au coeur de l’épidémie de peste qui a sévi à cette période dans la capitale bretonne.

À noter : en raison de la date des documents étudiés, cette séance s’adresse exceptionnellement à un public déjà initié.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-15T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-15T19:00:00.000+02:00

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Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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