Decibel Pavillon Carré de Baudouin Paris
Fred Nevché ? Décibel ?
Poète, compositeur et chanteur, Fred Nevché a progressivement dessiné les contours d’une figure singulière de la scène musicale actuelle française: un genre musical attiré par le minimalisme et fait de passerelles constantes avec les autres, une écriture poétique au lyrisme contemporain et percutant qu’il partage au cours d’ateliers d’écriture ou de créations participatives.
Décibel poème fleuve naît entre le Québec, Casablanca et Marseille parle de rêves, d’évasions, d’échappées, mesurant la possibilité d’un ailleurs, ou la possibilité de « l’autre », homme ou femme.
Contenu des ateliers
L’idée est d’écrire chacun à sa façon un bout du poème Décibel pour aboutir à un long poème collectif en conservant certains refrains du poème initial et la musique composé par Fred Nevché.
Autour des thèmes développés dans le poème, les participants découvriront l’écriture créative, la singularité d’un poème, le passage du poème à la chanson. Ils travailleront dans le même temps la mise en voix de leur texte, et le passage de la voix parlée à la voix chantée.
Ouvert à tous à partir de 12 ans.
️Lundi 24 novembre & lundi 1er décembre
de 15h à 17H
2 ateliers de 2h – (écriture + mise en voix)
️Vendredi 12 décembre
de 11h à 19h
répétition + restitution publique
✍️Pour participer : thomas@frednevche.com
Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris
https://www.pavilloncarredebaudouin.fr/decibel/ +33158535540 carredebaudouin@paris.fr