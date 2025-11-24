Decibel Pavillon Carré de Baudouin Paris

Fred Nevché ? Décibel ?

Poète, compositeur et chanteur, Fred Nevché a progressivement dessiné les contours d’une figure singulière de la scène musicale actuelle française: un genre musical attiré par le minimalisme et fait de passerelles constantes avec les autres, une écriture poétique au lyrisme contemporain et percutant qu’il partage au cours d’ateliers d’écriture ou de créations participatives.

Décibel poème fleuve naît entre le Québec, Casablanca et Marseille parle de rêves, d’évasions, d’échappées, mesurant la possibilité d’un ailleurs, ou la possibilité de « l’autre », homme ou femme.

Contenu des ateliers

L’idée est d’écrire chacun à sa façon un bout du poème Décibel pour aboutir à un long poème collectif en conservant certains refrains du poème initial et la musique composé par Fred Nevché.

Autour des thèmes développés dans le poème, les participants découvriront l’écriture créative, la singularité d’un poème, le passage du poème à la chanson. Ils travailleront dans le même temps la mise en voix de leur texte, et le passage de la voix parlée à la voix chantée.

Ouvert à tous à partir de 12 ans. ️Lundi 24 novembre & lundi 1er décembre

de 15h à 17H

2 ateliers de 2h – (écriture + mise en voix) ️Vendredi 12 décembre

de 11h à 19h

répétition + restitution publique ✍️Pour participer : thomas@frednevche.com

APPEL À PARTICIPANTS : Atelier d’écriture et de slam avec le poète, compositeur et chanteur Fred Nevché

Le vendredi 12 décembre 2025

de 11h00 à 19h00

Le lundi 01 décembre 2025

de 15h00 à 17h00

Le lundi 24 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-24T16:00:00+01:00

fin : 2025-12-12T20:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-24T15:00:00+02:00_2025-11-24T17:00:00+02:00;2025-12-01T15:00:00+02:00_2025-12-01T17:00:00+02:00;2025-12-12T11:00:00+02:00_2025-12-12T19:00:00+02:00

Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris

https://www.pavilloncarredebaudouin.fr/decibel/ +33158535540 carredebaudouin@paris.fr