Decibels electro Le Saloon 71 Orignolles
samedi 15 août 2026 · Le Saloon 71 · Orignolles
Informations pratiques
Orignolles
Decibels electro
Le Saloon 71 1 Le Maine Orignolles Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15 02:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Première édition de Decibels Electro, une soirée Deep, Electro, Tech et Afro avec Deejay Experience. La plus grande discothèque à ciel ouvert, le tout en parallèle d’un marché nocturne.
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Le Saloon 71 1 Le Maine Orignolles 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 66 16 25
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English :
First edition of Decibels Electro, a night of Deep, Electro, Tech, and Afro music with Deejay Experience. The largest open-air nightclub, all alongside a night market.
L’événement Decibels electro Orignolles a été mis à jour le 2026-08-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge