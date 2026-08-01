Decibels electro Le Saloon 71 Orignolles

Informations pratiques

Orignolles

Decibels electro

Le Saloon 71 1 Le Maine Orignolles Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15 02:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Première édition de Decibels Electro, une soirée Deep, Electro, Tech et Afro avec Deejay Experience. La plus grande discothèque à ciel ouvert, le tout en parallèle d’un marché nocturne.

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Le Saloon 71 1 Le Maine Orignolles 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 66 16 25

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English :

First edition of Decibels Electro, a night of Deep, Electro, Tech, and Afro music with Deejay Experience. The largest open-air nightclub, all alongside a night market.

L’événement Decibels electro Orignolles a été mis à jour le 2026-08-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge