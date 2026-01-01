Décidément Bleu Coll. Décomposé

Gare routière CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

2026-01-30 20:00:00

2026-01-30 22:00:00

2026-01-30

Décidément, bleu

Et si la vie n’avait pas de fin ? Un adolescent écrit un roman sur ses grands-parents. Au dixième chapitre, tout dérape les mots deviennent vertige, le réel vacille, la fiction envahit le jeune écrivain. Seul sur scène,il fait surgir un monde où les mots cognent, où la musique dérange, où le réel se brouille. Il nous entraîne dans une nuit troublante où Lucie, la pluie et un maquillage étrange composent un poème dramatique et halluciné. Théâtre et musique s’unissent dans un rêve poétique de l’immortalité, entre peur de vieillir et besoin d’aimer encore.

Gare routière CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 34

Decidedly blue

What if life never ends? A teenager writes a novel about his grandparents. In the tenth chapter, everything goes haywire: words become vertigo, reality wavers, fiction invades the young writer. Alone on stage, he conjures up a world where words collide, music disturbs and reality blurs. He takes us into a disturbing night where Lucie, rain and strange make-up compose a dramatic, hallucinatory poem. Theater and music unite in a poetic dream of immortality, between the fear of aging and the need to love again.

