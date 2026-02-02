Déclamation de la Plaidoirie pour l’avortement Cour d’Appel de Limoges Limoges

Déclamation de la Plaidoirie pour l’avortement

Cour d’Appel de Limoges 17 Place d’Aine Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la Cour d’Appel de Limoges propose, en partenariat avec le lycée Léonard Limosin, une déclamation de la Plaidoirie pour l’avortement de Gisèle Halimi assurée par les élèves de première et de terminale du programme Humanités Littérature et Philosophie.

Les deux représentations, ouvertes à tous, auront lieu au palais de justice historique place d’Aine.

Réservation obligatoire par mail auprès des organisateurs. .

Cour d’Appel de Limoges 17 Place d’Aine Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine communication.ca-limoges@justice.fr

