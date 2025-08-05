Déclare ta flamme Concours de déclarations d’amour Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-14
2026-02-10
Et si la Saint-Valentin n’était pas réservée qu’aux amoureux ? Du 10 au 14 février, viens déclarer ta flamme à ton artiste préféré(e) (musicienne, danseur, écrivaine, réalisatrice, dessinateur…) sous la forme d’un poème, d’une lettre ou d’un texte, et tente de remporter le concours de déclarations d’amour de la médiathèque !
Besoin de conseils ? L’écrivaine Betty Marescaux-Tyteca animera un atelier d’écriture consacré aux déclarations d’amour samedi 14 février, de 10h30 à 12h30 (à partir de 12 ans, inscription recommandée).
Animation proposée dans le cadre de l’exposition La couleur des mots .
Tout public .
