DÉCLAREZ VOTRE FLAMME À LA FONDATION ! Hôtel d’Assézat Toulouse

DÉCLAREZ VOTRE FLAMME À LA FONDATION !

Hôtel d’Assézat FONDATION BEMBERG Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – EUR

La Collection Bemberg célèbre la Saint-Valentin en vous invitant à parcourir la grande histoire des manières d’aimer en Occident, à travers l’histoire de l’art.

Une visite interactive, en accès libre, pensée comme un moment de partage, de jeu et de dialogue avec les œuvres (à vivre seul ou accompagné). Amours idéalisées, passions affichées, regards échangés l’art devient ici un prétexte pour exprimer ses sentiments. Une occasion idéale pour glisser un message, faire passer une déclaration… ou simplement regarder autrement. 16 .

Hôtel d’Assézat FONDATION BEMBERG Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 12 06 89 accueil@fondation-bemberg.fr

English :

The Collection Bemberg celebrates Valentine?s Day by inviting you to explore the great history of Western ways of loving, through the history of art.

