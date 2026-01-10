Déclic & des Kids enquête sur tablette Joué-lès-Tours
mercredi 4 février 2026.
Déclic & des Kids enquête sur tablette
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Mercredi 2026-02-04 15:00:00
2026-02-04 16:30:00
2026-02-04
Mystères à résoudre, énigmes à collecter… devenez un jeune enquêteur avec un jeu à découvrir uniquement sur tablette numérique.

Dès 9 ans.
Dès 9 ans.
Mystères à résoudre, énigmes à collecter… devenez un jeune enquêteur avec un jeu à découvrir uniquement sur tablette numérique.
Dès 9 ans. .
+33 2 47 73 32 00
English :
Solve mysteries, collect riddles… become a young investigator with a game to be discovered only on digital tablets.
Ages 9 and up.
