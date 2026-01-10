Déclic & des Kids enquête sur tablette Joué-lès-Tours

Déclic & des Kids enquête sur tablette

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Mercredi 2026-02-04 15:00:00

2026-02-04 16:30:00

Date(s) :

2026-02-04

Mystères à résoudre, énigmes à collecter… devenez un jeune enquêteur avec un jeu à découvrir uniquement sur tablette numérique.

Dès 9 ans.

Mystères à résoudre, énigmes à collecter… devenez un jeune enquêteur avec un jeu à découvrir uniquement sur tablette numérique.

Dès 9 ans. .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

English :

Solve mysteries, collect riddles… become a young investigator with a game to be discovered only on digital tablets.

Ages 9 and up.

