Déclic ! Le numérique mode d’emploi Joué-lès-Tours
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 11:30:00
2025-12-06
Un problème numérique ? Une solution à partager ensemble !
Le rendez-vous pratique et intéractif autour de la culture numérique et des nouvelles technologies.
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00
English :
A digital problem? A solution to share!
The practical, interactive meeting place for digital culture and new technologies.
German :
Ein digitales Problem? Eine Lösung, die Sie gemeinsam teilen können!
Der praktische und interaktive Treffpunkt rund um die digitale Kultur und die neuen Technologien.
Italiano :
Avete un problema digitale? Trovate insieme una soluzione!
Un luogo di incontro pratico e interattivo per la cultura digitale e le nuove tecnologie.
Espanol :
¿Tienes un problema digital? ¡Busquemos juntos una solución!
Un lugar de encuentro práctico e interactivo para la cultura digital y las nuevas tecnologías.
