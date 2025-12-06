Déclic ! Le numérique mode d’emploi Joué-lès-Tours

Déclic ! Le numérique mode d’emploi

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 11:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Un problème numérique ? Une solution à partager ensemble !

Le rendez-vous pratique et intéractif autour de la culture numérique et des nouvelles technologies.

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

English :

A digital problem? A solution to share!

The practical, interactive meeting place for digital culture and new technologies.

German :

Ein digitales Problem? Eine Lösung, die Sie gemeinsam teilen können!

Der praktische und interaktive Treffpunkt rund um die digitale Kultur und die neuen Technologien.

Italiano :

Avete un problema digitale? Trovate insieme una soluzione!

Un luogo di incontro pratico e interattivo per la cultura digitale e le nuove tecnologie.

Espanol :

¿Tienes un problema digital? ¡Busquemos juntos una solución!

Un lugar de encuentro práctico e interactivo para la cultura digital y las nuevas tecnologías.

