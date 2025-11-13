Déclic : sensibilisation aux impacts des écrans sur les enfants Maison des 1000 premiers jours du 18e Paris

Déclic : sensibilisation aux impacts des écrans sur les enfants Maison des 1000 premiers jours du 18e Paris jeudi 13 novembre 2025.

Les Ateliers Déclic proposés par la Fondation pour l’enfance, des

ateliers interactifs pour redonner aux écrans leur juste place dans la famille

À destination des parents, futurs parents et grands-parents, ils permettent aux

participant.es de réfléchir ensemble à leurs pratiques numériques au sein de

la famille, de comprendre les enjeux réels des écrans sur le développement de

leurs enfants, et de mettre en œuvre des solutions simples et réalistes.

C’est gratuit, venez avec ou sans inscription !

Atelier pour les parents d’enfants de 0 à 6 ans à la Maison des 1000 1ers jours du 18e arrondissement.

Le jeudi 13 novembre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit

Pour les parents d’enfants de 0 à 6 ans.

Public adultes.

Maison des 1000 premiers jours du 18e 16, rue Cavé 75018 Paris

maison1000jours18@paris.fr