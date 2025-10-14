Déclic : sensibilisation aux impacts des écrans sur les enfants Maison des 1000 premiers jours du 20e Paris

Déclic : sensibilisation aux impacts des écrans sur les enfants Maison des 1000 premiers jours du 20e Paris mardi 14 octobre 2025.

Les Ateliers Déclic proposés par la Fondation pour l’enfance, des

ateliers interactifs pour redonner aux écrans leur juste place dans la famille

!

À destination des parents, futurs parents et grands-parents, ils permettent aux

participant.es de réfléchir ensemble à leurs pratiques numériques au sein de

la famille, de comprendre les enjeux réels des écrans sur le développement de

leurs enfants, et de mettre en œuvre des solutions simples et réalistes.

C’est gratuit, venez avec ou sans inscription !

Atelier pour les parents d’enfants de 0 à 6 ans à la Maison des 1000 1ers jours du 20è arrondissement.

Le mardi 14 octobre 2025

de 17h00 à 19h00

gratuit

Pour les parents d’enfants de 0 à 6 ans.

Public adultes.

Maison des 1000 premiers jours du 20e 9, passage des tourelles 75020 Paris

maison1000jours20@paris.fr