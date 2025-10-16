Déclick Thiviers

Déclick Thiviers jeudi 16 octobre 2025.

Bibliothèque Médiathèque Thiviers Dordogne

Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-16

2025-10-16

Aide numérique personnalisée pour débutants.
Rendez-vous individuel
Aide numérique personnalisée pour débutants.
Bibliothèque Médiathèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 

English :

Personalized digital help for beginners.
Individual appointments

German : Déclick

Persönliche digitale Hilfe für Anfänger.
Individuelle Termine

Italiano :

Aiuto digitale personalizzato per i principianti.
Appuntamenti individuali

Espanol : Déclick

Ayuda digital personalizada para principiantes.
Citas individuales

L’événement Déclick Thiviers a été mis à jour le 2025-09-17 par Isle-Auvézère