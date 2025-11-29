Déco dde Noêl à partir de matériaux de récupération Salle inter-associations Civray
Déco dde Noêl à partir de matériaux de récupération Salle inter-associations Civray samedi 29 novembre 2025.
Déco dde Noêl à partir de matériaux de récupération
Salle inter-associations 45, avenue Maurie Bailly Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Ateliers Recyclage .
Salle inter-associations 45, avenue Maurie Bailly Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 91 43
English : Déco dde Noêl à partir de matériaux de récupération
German : Déco dde Noêl à partir de matériaux de récupération
Italiano :
Espanol : Déco dde Noêl à partir de matériaux de récupération
L’événement Déco dde Noêl à partir de matériaux de récupération Civray a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou