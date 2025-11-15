Déco de Noël en crochet 20mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 14:00 – 16:00

Gratuit : non 20€ Adulte, Senior, Personne en situation de handicap, Etudiant, En famille – Age minimum : 11 et Age maximum : 99

Venez découvrir ou continuer la pratique du crochet d’une session créative Ô P’tits Coins !Vous avez envie de réaliser de votre déco de Noël au crochet lavables & personnalisables avec des matières upcyclées ?Les fans de tricots, crochet, coutures et autres loisirs créatifs ont toujours des pelotes qui ont servi et qui sont conservées pour plus tard ! ….Avec l’approche de Noël, c’est le moment de les ressortir et de créer votre déco de Noël Upcyclées, lavables et personnalisable !Vous pourrez personnalisez votre déco avec les conseils d’Elodie de OmeBonheurs.Au programme :Présentation de différents modèles possibles, choix des couleurs & des matières parmi les réserves de Ô P’tits Coins, apprentissage ou révisions des techniques et mailles à utiliser, conseils de personnalisation, conseils d’entretien et de lavage.Tout le matériel créatif est fourni par Ô P’tits Coins. Le matériel permettant la réalisation : crochet, marqueurs de mailles…. est prêté le temps de la séance par Ô P’tits Coins & Elodie de OmeBonheurs. Si vous avez vos crochets, marqueurs de mailles, aiguilles à coudre pour la laine vous pouvez venir avec. Une boisson vous sera offerte le temps de cet atelier pour agrémenter ce moment de convivialité !Cette activité s’adresse à des personnes qui ont envie de découvrir le crochet ou qui ont déjà fait du crochet.À partir de 11 ans.

20mille Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/deco-de-noel-upcyclees