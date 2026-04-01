Déco pot Décoration de pôt de fleurs Médiathèque l’Uni’Vert Scaër
Déco pot Décoration de pôt de fleurs Médiathèque l’Uni’Vert Scaër lundi 13 avril 2026.
Déco pot Décoration de pôt de fleurs
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:00:00
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
Décore ton futur pot de fleurs avec du matériel de récupération. Ton pot sera fourni, tu n’auras plus qu’à rajouter une plante en rentrant à la maison.
À partir de 3 ans (avec présence du parent obligatoire), sur inscription. .
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07
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English : Déco pot Décoration de pôt de fleurs
L’événement Déco pot Décoration de pôt de fleurs Scaër a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS