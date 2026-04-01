Déco pot Décoration de pôt de fleurs Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

Déco pot Décoration de pôt de fleurs

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 10:00:00

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Décore ton futur pot de fleurs avec du matériel de récupération. Ton pot sera fourni, tu n’auras plus qu’à rajouter une plante en rentrant à la maison.

À partir de 3 ans (avec présence du parent obligatoire), sur inscription. .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07

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English : Déco pot Décoration de pôt de fleurs

L’événement Déco pot Décoration de pôt de fleurs Scaër a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS