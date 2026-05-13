Décodage express : 20 minutes pour explorer une œuvre ensemble, Musée de Pont-Aven, Pont-Aven

Décodage express : 20 minutes pour explorer une œuvre ensemble Samedi 23 mai, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30, 22h30 Musée de Pont-Aven Finistère

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:50:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:50:00+02:00

Courte session de 20 minutes dans les salles d’exposition pour petits et grands dès 6 ans. Inspirée par Les Mots du clic, un jeu participatif et coopératif des éditions Stimultania®, la médiatrice vous invite à observer, interpréter, écouter et partager vos impressions entre visiteurs d’un soir autour d’une œuvre.

Au niveau 3 pour la collection permanente : 18h30, 20h30, 22h30

Au niveau 2 pour l’exposition « Jean Painlevé, les pieds dans l’eau » : 19h30, 21h30

Musée de Pont-Aven 1 Place Julia, 29930 Pont-Aven, France Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne 0298061443 https://www.museepontaven.fr Quelques 200 peintures et œuvres sur papier immergent les visiteurs dans l’esthétique de la célèbre “École de Pont-Aven”. Les aplats de couleurs pures et les cernes délimitent les formes simplifiées dans les compositions. Des dispositifs multimédias adaptés à tous permettent de comprendre l’effervescence artistique qui a animé Pont-Aven à la fin du XIXe siècle.

Courte session de 20 minutes dans les salles d’exposition pour petits et grands dès 6 ans. Inspirée par Les Mots du clic, un jeu participatif et coopératif des éditions Stimultania®, la médiatrice à …

©Musée de Pont-Aven