DECOLLAGE DE SOPHIE ADENOT EN DIRECT LA CITE DE L’ESPACE Toulouse

DECOLLAGE DE SOPHIE ADENOT EN DIRECT

LA CITE DE L'ESPACE

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Vivez le décollage de Sophie Adenot en direct de la Cité de l’espace !

5 ans après Thomas Pesquet, la mission εpsilon signe le retour d’un astronaute français dans la Station spatiale internationale. Comme pour les précédentes missions des astronautes français dans l’ISS, la Cité de l’espace vous fait vivre le départ de Sophie Adenot. Une retransmission en direct sur écran géant, commentée par un plateau d’experts et expliquée par nos médiateurs scientifiques.

La mission Epsilon est le nom de la mission de l’astronaute française Sophie Adenot à bord de la Station spatiale internationale (ISS) en 2026. Sophie Adenot deviendra ainsi la 11e astronaute française à partir pour l’espace. .

LA CITE DE L'ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 22 23 24

English :

Experience Sophie Adenot’s take-off live from the Cité de l’espace!

