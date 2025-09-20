Décollez à la découverte des avions et planeurs ! Musée d’Aviation Légère de la Montagne Noire Labécède-Lauragais

Décollez à la découverte des avions et planeurs ! 20 et 21 septembre Musée d’Aviation Légère de la Montagne Noire Aude

Gratuit.

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

✈️ Le hangar du musée ouvre ses portes

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le hangar du musée, classé à l’inventaire des monuments historiques avec sa charpente exceptionelle d’architecture Renaissance, vous accueille !

Pour l’occasion :

Les aéronefs seront exposés en extérieur, bien plus accessibles qu’habituellement

Les membres de l’association vous feront découvrir l’histoire du lieu, qui a accueilli de nombreux stagiaires venus apprendre le pilotage des planeurs

Essai possible (si météo favorable) d’un simulateur de vol en plein air des années 1930

Visites guidées organisées à la demande

Une immersion unique dans l’histoire aéronautique

En soirée le samedi et le dimanche, l’association projettera de vieux films d’aviation en plein air : le Ciel est à Nous et les Copains du Dimanche.

Musée d’Aviation Légère de la Montagne Noire 4060 route du vol à voile, 31250 Vaudreuille Labécède-Lauragais 11400 Aude Occitanie 06 83 18 46 51 http://a.p.p.a.r.a.t.free.fr https://www.facebook.com/musee.apparat Le Musée d’Aviation Légère de la Montagne Noire réunit une très riche collection exposée sur le site historique du Centre de vol à voile de la Montagne Noire aujourd’hui classé.

Plus de 25 aéronefs sont exposés dont plusieurs en état de vol, quelques 150 panneaux de stages dans l’ancienne cantine, une dizaine de moteurs avec des noms évocateurs tels que : Aubier-Dunne, Poinsard, Salmson, Vaslin, Anzani. Près de 300.000 heures de vol et plus de 10 records ont été réalisés dans ce centre, créé en 1932. Parking gratuit sur l’aérodrome.

© APPARAT