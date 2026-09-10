Décoloniser le dancefloor – Habibitch Triangle, cité de la danse Rennes
mardi 6 octobre 2026 · Triangle, cité de la danse · Rennes
Informations pratiques
Décoloniser le dancefloor – Habibitch Triangle, cité de la danse Rennes Mardi 6 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine
Dans cette conférence chorégraphique, Habibitch passe en revue le hip hop, le krump, le twerk, le waacking,… pour nous inviter à disséquer sous une loupe décoloniale nos rapports sociaux quotidiens.
Habibitch est un·e artiste non-binaire d’origine franco-algérienne, activiste queer féministe décoloniale…
Dans cette conférence chorégraphique, iel passe en revue le hip hop, le krump, le twerk, le waacking, le voguing… pour nous inviter à repenser les systèmes qui façonnent nos rapports sociaux quotidiens. Racisme, privilèges, dominations, résistance, création, communautés, autant de notions fondamentales qu’iel disséque sous une loupe décoloniale.
« Décoloniser le dancefloor » est une performance à l’image de son interprète, incarnée, complexe, percutante, drôle, résiliente, engagée, politique.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-06T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-06T22:00:00.000+02:00
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https://letriangle.org/agenda/2026-2027/decoloniser-le-dancefloor
Triangle, cité de la danse Boulevard de Yougoslavie rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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