Informations pratiques

Décoloniser le dancefloor – Habibitch Triangle, cité de la danse Rennes Mardi 6 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Dans cette conférence chorégraphique, Habibitch passe en revue le hip hop, le krump, le twerk, le waacking,… pour nous inviter à disséquer sous une loupe décoloniale nos rapports sociaux quotidiens.

Habibitch est un·e artiste non-binaire d’origine franco-algérienne, activiste queer féministe décoloniale…

Dans cette conférence chorégraphique, iel passe en revue le hip hop, le krump, le twerk, le waacking, le voguing… pour nous inviter à repenser les systèmes qui façonnent nos rapports sociaux quotidiens. Racisme, privilèges, dominations, résistance, création, communautés, autant de notions fondamentales qu’iel disséque sous une loupe décoloniale.

« Décoloniser le dancefloor » est une performance à l’image de son interprète, incarnée, complexe, percutante, drôle, résiliente, engagée, politique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-06T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-06T22:00:00.000+02:00

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https://letriangle.org/agenda/2026-2027/decoloniser-le-dancefloor

Triangle, cité de la danse Boulevard de Yougoslavie rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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