DÉCONNECTÉS – THEATRE LA BOUSSOLE – GRANDE SALLE Paris

DÉCONNECTÉS Début : 2025-11-21 à 19:30. Tarif : – euros.

DÉCONNECTÉSQuatre personnes que tout oppose se lancent le défi ultime : survivre à une soirée sans leur téléphone.La petite sœur de Nicolas, éternelle amoureuse de l amour, s’incruste chez son sexologue de frère avec son nouveau petit ami un peu louche et sa copine accro aux réseaux sociaux. Mais quand Nicolas propose de laisser tous les portables dans un coffre verrouillé, la soirée va alors prendre une tournure explosive…Et vous, tiendrez-vous toute une soirée sans portable ?Texte : Yanik VabreMise en scène: Guillaume MélanieDistribution : Christine Anglio; Laurie Marzougui; Guillaume Mélanie; Franck Olivier Durée : 1H15Attention : Les enfants de moins de 12 mois ne peuvent assister au spectacle.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE LA BOUSSOLE – GRANDE SALLE 29 RUE DE DUNKERQUE 75010 Paris 75