Déconnectons ensemble une journée sans numérique Centre chorégraphique national de Caen en Normandie Caen

Déconnectons ensemble une journée sans numérique

Début : 2025-11-05 14:00:00

fin : 2025-11-05 20:00:00

Date(s) :

2025-11-05

Si vous en avez assez que des pixels fassent écran entre vous et les autres, le ccncn vous propose de tout débrancher pour vous reconnecter à l’humain.

Le 5 novembre, déconnectons ensemble !

Parce que nous avons parfois tout à gagner à renoncer, l’équipe du centre chorégraphique vous propose une journée sans numérique, où prime le lien à notre environnement immédiat.

De 14h à 20h, un programme cousu main vous invite à laisser vos outils numériques au vestiaire et ainsi libérés à investir les différents espaces du ccn.

Une journée sans numérique, écran, ordinateur, téléphone ni wi-fi mais avec vous ! .

Centre chorégraphique national de Caen en Normandie 13 Rue du Carel Caen 14000 Calvados Normandie

English : Déconnectons ensemble une journée sans numérique

If you’ve had enough of pixels as a screen between you and others, the ccncn invites you to unplug and reconnect with the human.

On November 5, let’s disconnect together!

German : Déconnectons ensemble une journée sans numérique

Wenn Sie es leid sind, dass Pixel zwischen Ihnen und anderen Menschen stehen, schlägt Ihnen das ccncn vor, den Stecker zu ziehen und sich wieder mit Menschen zu verbinden.

Am 5. November wollen wir gemeinsam die Verbindung trennen!

Italiano :

Se ne avete abbastanza dei pixel come schermo tra voi e gli altri, il ccncn vi offre la possibilità di staccare la spina e riconnettervi con le persone.

Il 5 novembre, disconnettiamoci insieme!

Espanol :

Si ya estás harto de los píxeles como pantalla entre tú y los demás, el ccncn te ofrece la oportunidad de desconectar y volver a conectar con la gente.

El 5 de noviembre, ¡desconectemos juntos!

