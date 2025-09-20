Déconnexion : Installation artistique La dame aux Fleurs Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

“Déconnexion” est une installation immersive imaginée par les artistes Claire Mezailles et Julien Gaillot. Elle prend la forme d’un grand nid d’oiseaux, construit à partir de matériaux recyclés (bois de palette, grilles de ventilateurs et tissus de récupération), et invite les visiteurs à vivre une expérience sensorielle où leurs repères se brouillent. Ce moment de perte de repères est une invitation à réfléchir à notre lien à la nature, à l’écologie et à la manière dont nous habitons le monde.

Cette œuvre n’est pas seulement le fruit des artistes : elle a été en partie fabriquée par les habitants des quartiers de Vauban, Ruisseau et Camélias, notamment les jeunes, à travers une résidence d’artistes en milieu social accompagnée par la DAC de La Réunion.

Des ateliers participatifs ont permis à chacun d’apporter sa contribution. L’installation porte ainsi la mémoire de gestes collectifs et valorise l’implication citoyenne.

“Déconnexion” est conçue pour voyager et se transformer. Après une première présentation dans les quartiers, elle sera remontée dans le hall du Théâtre Champ Fleuri, où elle sera visible librement du 25 sept à mi-décembre

En résumé :

– le caractère immersif et sensoriel de l’œuvre, qui déstabilise volontairement nos habitudes ;

– la dimension écologique, à travers l’utilisation de matériaux recyclés et une démarche de slow Design ;

– le caractère participatif et social, puisque les pièces de l’installation sont en partie issues des ateliers menés avec les habitants

= > Installation dans le prolongement du parking de la CGSS, petite forêt près de la dame aux fleurs des Camélias.

La dame aux Fleurs Boulevard Jean Jaurès 9400 Saint-Denis 97488 Saint-Jacques La Réunion La Réunion Près de parking de la CGSS

