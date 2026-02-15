DÉCONNEXION

place Francis Morand Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Par la Cie Les Neufs brouillés. Anna et Enzo aux Pays des Veillemers…

Un spectacle théâtre et marionnettes pour aborder le thème de l’addiction aux écrans et aux réseaux sociaux et ses conséquences.

Spectacle proposé dans le cadre de l’événement Digital#2 dès 8 ans

Par la Cie Les Neufs brouillés. Anna et Enzo aux Pays des Veillemers…

Un spectacle théâtre et marionnettes pour aborder le thème de l’addiction aux écrans et aux réseaux sociaux et ses conséquences.

Spectacle proposé dans le cadre de l’événement Digital#2 dès 8 ans .

place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By Cie Les Neufs brouillés. Anna and Enzo in the land of the Veillemers…

A theater and puppet show about addiction to screens and social networks and its consequences.

Proposed as part of Digital#2 ages 8 and up

L’événement DÉCONNEXION Lodève a été mis à jour le 2026-02-12 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC