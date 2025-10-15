Déconstruction de la résidence Brune Rue de Normandie Mons-en-Barœul

Déconstruction de la résidence Brune Rue de Normandie Mons-en-Barœul mercredi 15 octobre 2025.

Entrée libre

Début : 2025-10-15T16:30:00 – 2025-10-15T18:00:00

Au programme : cérémonie, premier coup de godet en fanfare avec des animations pour la famille et un goûter gratuit.

Rue de Normandie Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France

Moment convivial pour le premier coup de godet en fanfare pour rendre hommage une dernière fois à la résidence dans le cadre de la rénovation urbaine du Nouveau Mons.