Déconstruction de la résidence Brune Rue de Normandie Mons-en-Barœul

Déconstruction de la résidence Brune Mercredi 15 octobre, 16h30 Rue de Normandie Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-15T16:30:00 – 2025-10-15T18:00:00
Fin : 2025-10-15T16:30:00 – 2025-10-15T18:00:00
Au programme : cérémonie, premier coup de godet en fanfare avec des animations pour la famille et un goûter gratuit.
Rue de Normandie Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France
Moment convivial pour le premier coup de godet en fanfare pour rendre hommage une dernière fois à la résidence dans le cadre de la rénovation urbaine du Nouveau Mons.