(Dé)constructions – Sextuor Impact | Saison HMJ Conservatoire de Nantes Nantes

(Dé)constructions – Sextuor Impact | Saison HMJ Jeudi 6 novembre, 19h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

12 € / 9 € / 3 €. Gratuit pour les élèves des conservatoires de Nantes Métropole. Abonnement dès 3 concerts – saison HMJ.

Billetterie en ligne à partir du 1er septembre 2025 ; Au guichet à partir du 6 octobre 2025.

Début : 2025-11-06T19:00:00 – 2025-11-06T20:00:00

Etudes Chorégraphiques – Maurice Ohana (version sextuor – 1963)

First Construction – John Cage (1939)

Aspect d’un Fleuve – Sami Naslin (2020)

Estudos e Interlúdios – António Pinho Vargas (2000)

Avec : Antoine Brocherioux, Brian Cocheril, Bertrand Gourdy, David Mangelle, Alice Ricochon, Sébastien Taillard

Le Sextuor Impact présente un concert dédié à First Construction in Metal de John Cage et à la musique minimaliste. Entre structures répétitives et jeux de timbres, ce programme explore les fondements d’un langage musical radical et hypnotique. Fondé en 2016, le Sextuor Impact est un ensemble de musique de chambre spécialisé dans le répertoire contemporain et la création. Avec exigence et sensibilité, ses musiciens font vivre les œuvres du 20e siècle à aujourd’hui. Une expérience immersive, à la frontière du rythme, du silence et de la matière sonore, pour redécouvrir l’écoute dans toute sa profondeur.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Antoine Brocherioux, Brian Cocheril, Bertrand Gourdy, David Mangelle, Alice Ricochon, Sébastien Taillard Heure musicale du jeudi