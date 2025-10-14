Déconstruire les mythes autour de l’allaitement

Entre conseils bien intentionnés, croyances populaires et idées reçues, il n’est pas toujours facile de savoir ce qui est vrai ou non lorsqu’on parle d’allaitement.

Cet atelier vous propose de faire le tri, d’échanger librement et de retrouver confiance dans vos choix et vos capacités.

Animé par deux infirmières puéricultrices, cet espace bienveillant et convivial est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent comprendre, apprendre et questionner sans tabou.

Cet atelier est un moment de partage et de réflexion, où chacun peut poser ses questions, confronter ses expériences et repartir avec des repères clairs, sans culpabilité.

Venez déconstruire, comprendre et surtout… vous recentrer sur l’essentiel : le lien et le plaisir d’allaiter, à votre manière.

Ouvrir le dialogue, questionner, comprendre : et si on changeait notre regard sur l’allaitement ?

Le mardi 14 octobre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit

Accueil libre

Public adultes.

Maison des 1000 premiers jours du 20ème Maison des 1000 premiers jours du 20ème