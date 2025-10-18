Déconstruire pour mieux construire Lieu Commun, artist run space Toulouse

Gratuit.

Rencontre avec Victor Meesters, architecte et designer, membre du collectif ROTOR.

Dès le début des années 2000, ROTOR organise le réemploi en Belgique à partir de la valorisation des matériaux et objets de déconstruction. Prônant les transformations plutôt que les démolitions, la coopérative développe des positions critiques au travers de projets de recherche, d’architecture et d’aménagements d’intérieur. Architectes et designers, iels interviennent par le biais d’expositions, de publications, et accompagnent les initiatives publiques du réemploi en Europe.

Après un premier rendez-vous public à Lieu-Commun en mars 2025, acte de naissance et de présentation publique du projet, ce deuxième épisode explore avec des structures et acteur·ices d’ici et d’ailleurs, quatre grands axes de travail — Coopération et Faire ensemble ; Réemploi et Matière ; Pouvoir et Gouvernance ; et Espace et Valeur d’Usage — par le biais de rencontres, workshops, tables rondes, etc. Pour mieux comprendre les mécanismes, les expériences, les réussites et les apprentissages, le rapport aux publics et aux partenaires, autour de la création de lieux fabriques pour tous·tes dans la ville durable. Nous souhaitons ainsi démontrer que l’élan même de la création d’un nouveau lieu peut-être le cadre d’un travail programmatique où artistes et publics viennent renforcer la dynamique culturelle en cours d’émergence sur un territoire.

Lieu Commun, artist run space 25 Rue d’Armagnac, 31500 Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

©rotor