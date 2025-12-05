Décor de Noël sur le parvis de la mairie Cahors

Décor de Noël sur le parvis de la mairie

73 Boulevard Léon Gambetta Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-12-05

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-05

Découvrez un charmant décor de Noël, où sapins lumineux, étoiles scintillantes et animaux de la forêt créent une atmosphère douce et enchanteresse.

Un petit coin de magie hivernale, à admirer gratuitement, pour une pause lumineuse et poétique au cœur de la ville.

Les plus jeunes pourront même y déposer leur lettre au Père Noël !

73 Boulevard Léon Gambetta Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

Discover a charming Christmas setting, where luminous fir trees, twinkling stars and forest animals create a soft, enchanting atmosphere.

A little corner of winter magic, to be admired free of charge, for a luminous and poetic break in the heart of the city.

Younger visitors can even drop off their letter to Santa!

