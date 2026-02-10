Décor de table pour Pâques Ferme Familiale Courbet Flagey
Décor de table pour Pâques
Ferme Familiale Courbet 28, Grande rue Flagey Doubs
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Avec Anne Scherer
Avant votre repas de Pâques, imaginez et composez un centre de table printanier et festif qui ravira vos convives. Pour ce faire, Anne Scherer vous accompagnera dans votre création. Le matériel est fourni.
Dans la limite des douze places disponibles
Durée 2 heures .
Ferme Familiale Courbet 28, Grande rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 03 60 fermecourbet@doubs.fr
