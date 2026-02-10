Décor de table pour Pâques Ferme Familiale Courbet Flagey

Décor de table pour Pâques

Ferme Familiale Courbet 28, Grande rue Flagey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Avec Anne Scherer

Avant votre repas de Pâques, imaginez et composez un centre de table printanier et festif qui ravira vos convives. Pour ce faire, Anne Scherer vous accompagnera dans votre création. Le matériel est fourni.

Dans la limite des douze places disponibles

Durée 2 heures .

Ferme Familiale Courbet 28, Grande rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 03 60 fermecourbet@doubs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Décor de table pour Pâques

L’événement Décor de table pour Pâques Flagey a été mis à jour le 2026-02-10 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)