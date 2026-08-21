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Decorado, L’Atalante, Bayonne

jeudi 3 septembre 2026 · L'Atalante · Bayonne

Decorado, L’Atalante, Bayonne

Informations pratiques

Début
jeudi 3 septembre 2026
Fin
jeudi 3 septembre 2026
Lieu
L'Atalante
Adresse
3-5 quai Amiral Sala, Bayonne
Ville
64100 Bayonne
Département
Pyrénées-Atlantiques

Decorado Jeudi 3 septembre, 21h15 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-03T21:15:00+02:00 – 2026-09-03T22:50:00+02:00
Fin : 2026-09-03T21:15:00+02:00 – 2026-09-03T22:50:00+02:00

Séance en euskara sous-titrée en français

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine http://atalante-cinema.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=1OV2Q »}]
Euskal zinema – Arnold, une souris de la classe moyenne au chômage, traverse une crise existentielle profonde. Il vit dans une ville ou l’entreprise ultralibérale A.L.M.A. dirige tout ; abrutissant…

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