Décoration armoire à dons. Le Lokal Plouescat

Décoration armoire à dons.

Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Ouvert à tous. Accès libre. .

Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Décoration armoire à dons. Plouescat a été mis à jour le 2025-10-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX