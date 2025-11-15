Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Décoration armoire à dons. Le Lokal Plouescat

Décoration armoire à dons. Le Lokal Plouescat samedi 15 novembre 2025.

Décoration armoire à dons.

Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :
2025-11-15

Ouvert à tous. Accès libre.   .

Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Décoration armoire à dons. Plouescat a été mis à jour le 2025-10-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX