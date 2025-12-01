Décoration de biscuits de Noël au coin du feu (en famille) Rosnay

Décoration de biscuits de Noël au coin du feu (en famille)

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 16:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Au coin du feu, autour d’une crêpe et d’une boisson chaude, nous réaliserons des décorations de biscuits de Noël avec Ghislaine Bouchet d’Hibiscook. A partir de 4 ans.Familles

Au coin du feu, chaque enfant réalisera la décoration de son biscuit de Noël avec de la pâte à sucre et feutres pailletés entre autres. Ghislaine Bouchet d’Hibiscook animera cet atelier famille, destiné aux enfants âgés de 4 ans et + (accompagné d’un adulte). 3 .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr

English :

By the fire, over a crêpe and a hot drink, we’ll make Christmas cookie decorations with Ghislaine Bouchet from Hibiscook. Ages 4 and up.

German :

Am Kaminfeuer, bei einem Crêpe und einem heißen Getränk, stellen wir mit Ghislaine Bouchet von Hibiscook weihnachtliche Keksdekorationen her. Ab 4 Jahren.

Italiano :

Davanti al fuoco, davanti a una crêpe e a una bevanda calda, realizzeremo decorazioni di biscotti natalizi con Ghislaine Bouchet di Hibiscook. Dai 4 anni in su.

Espanol :

Junto al fuego, con un crêpe y una bebida caliente, haremos adornos de galletas navideñas con Ghislaine Bouchet de Hibiscook. A partir de 4 años.

