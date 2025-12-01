Décoration de biscuits de Noël au coin du feu (en famille) Rosnay
Décoration de biscuits de Noël au coin du feu (en famille) Rosnay mercredi 17 décembre 2025.
Décoration de biscuits de Noël au coin du feu (en famille)
Le Bouchet Rosnay Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 16:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Au coin du feu, autour d’une crêpe et d’une boisson chaude, nous réaliserons des décorations de biscuits de Noël avec Ghislaine Bouchet d’Hibiscook. A partir de 4 ans.Familles
Au coin du feu, chaque enfant réalisera la décoration de son biscuit de Noël avec de la pâte à sucre et feutres pailletés entre autres. Ghislaine Bouchet d’Hibiscook animera cet atelier famille, destiné aux enfants âgés de 4 ans et + (accompagné d’un adulte). 3 .
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr
English :
By the fire, over a crêpe and a hot drink, we’ll make Christmas cookie decorations with Ghislaine Bouchet from Hibiscook. Ages 4 and up.
German :
Am Kaminfeuer, bei einem Crêpe und einem heißen Getränk, stellen wir mit Ghislaine Bouchet von Hibiscook weihnachtliche Keksdekorationen her. Ab 4 Jahren.
Italiano :
Davanti al fuoco, davanti a una crêpe e a una bevanda calda, realizzeremo decorazioni di biscotti natalizi con Ghislaine Bouchet di Hibiscook. Dai 4 anni in su.
Espanol :
Junto al fuego, con un crêpe y una bebida caliente, haremos adornos de galletas navideñas con Ghislaine Bouchet de Hibiscook. A partir de 4 años.
L’événement Décoration de biscuits de Noël au coin du feu (en famille) Rosnay a été mis à jour le 2025-11-20 par Destination Brenne