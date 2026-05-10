Décoration de biscuits entre ami·e·s à Paris 18 – Le Cookie Club Belle Aura Paris
Décoration de biscuits entre ami·e·s à Paris 18 – Le Cookie Club Belle Aura Paris samedi 30 mai 2026.
Un atelier créatif et gourmand à Paris 18 pour décorer ses biscuits, partager un moment convivial et profiter d’un apéro entre ami·e·s ✨
On décore ses biscuits, on papote, on prend l’apéro…
Une parenthèse parfaite pour se retrouver, déconnecter et profiter d’un moment simple et convivial
Décoration de biscuits
Apéro & boissons sur place
Créativité libre, sans pression
Aucune expérience nécessaire
15 euros par personne
Boissons et tapas en supplément
Belle Aura Café – Paris 18e
Places limitées
Réservation : 06 41 18 25 07 ou ateliers.belleaura@gmail.com
Le plan parfait pour un moment entre amis ✨
Le Cookie Club entre ami·e·s : un atelier créatif et gourmand à Paris 18, pour décorer ses biscuits, partager un moment convivial et profiter d’un apéro entre ami·e·s. ✨
Une édition différente chaque mois.
Le samedi 29 août 2026
de 19h00 à 20h30
Le samedi 25 juillet 2026
de 19h00 à 20h30
Le samedi 27 juin 2026
de 19h00 à 20h30
Le samedi 30 mai 2026
de 19h00 à 20h30
payant
15 euros par personne. Boissons et tapas en supplément.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-29T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T19:00:00+02:00_2026-05-30T20:30:00+02:00;2026-06-27T19:00:00+02:00_2026-06-27T20:30:00+02:00;2026-07-25T19:00:00+02:00_2026-07-25T20:30:00+02:00;2026-08-29T19:00:00+02:00_2026-08-29T20:30:00+02:00
Belle Aura 10, rue Letort 75018 Paris
+33641182507 ateliers.belleaura@gmail.com
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