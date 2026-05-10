Un atelier créatif et gourmand à Paris 18 pour décorer ses biscuits, partager un moment convivial et profiter d’un apéro entre ami·e·s ✨

On décore ses biscuits, on papote, on prend l’apéro…

Une parenthèse parfaite pour se retrouver, déconnecter et profiter d’un moment simple et convivial

Décoration de biscuits

Apéro & boissons sur place

Créativité libre, sans pression

Aucune expérience nécessaire

15 euros par personne

Boissons et tapas en supplément

Belle Aura Café – Paris 18e

Places limitées

Réservation : 06 41 18 25 07 ou ateliers.belleaura@gmail.com

Le plan parfait pour un moment entre amis ✨

Le Cookie Club entre ami·e·s : un atelier créatif et gourmand à Paris 18, pour décorer ses biscuits, partager un moment convivial et profiter d’un apéro entre ami·e·s. ✨

Une édition différente chaque mois.

Le samedi 29 août 2026

de 19h00 à 20h30

Le samedi 25 juillet 2026

de 19h00 à 20h30

Le samedi 27 juin 2026

de 19h00 à 20h30

Le samedi 30 mai 2026

de 19h00 à 20h30

payant

15 euros par personne. Boissons et tapas en supplément.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-29T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T19:00:00+02:00_2026-05-30T20:30:00+02:00;2026-06-27T19:00:00+02:00_2026-06-27T20:30:00+02:00;2026-07-25T19:00:00+02:00_2026-07-25T20:30:00+02:00;2026-08-29T19:00:00+02:00_2026-08-29T20:30:00+02:00

Belle Aura 10, rue Letort 75018 Paris

+33641182507 ateliers.belleaura@gmail.com



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