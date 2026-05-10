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Décoration de biscuits entre ami·e·s à Paris 18 – Le Cookie Club Belle Aura Paris

Décoration de biscuits entre ami·e·s à Paris 18 – Le Cookie Club Belle Aura Paris

Décoration de biscuits entre ami·e·s à Paris 18 – Le Cookie Club Belle Aura Paris samedi 30 mai 2026.

Lieu : Belle Aura

Adresse : 10, rue Letort

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif : <p>15 euros par personne. Boissons et tapas en supplément.</p>

Un atelier créatif et gourmand à Paris 18 pour décorer ses biscuits, partager un moment convivial et profiter d’un apéro entre ami·e·s

On décore ses biscuits, on papote, on prend l’apéro…
Une parenthèse parfaite pour se retrouver, déconnecter et profiter d’un moment simple et convivial

Décoration de biscuits
Apéro & boissons sur place
Créativité libre, sans pression

Aucune expérience nécessaire

15 euros par personne
Boissons et tapas en supplément

Belle Aura Café – Paris 18e

Places limitées
Réservation : 06 41 18 25 07 ou ateliers.belleaura@gmail.com

Le plan parfait pour un moment entre amis ✨

Le Cookie Club entre ami·e·s : un atelier créatif et gourmand à Paris 18, pour décorer ses biscuits, partager un moment convivial et profiter d’un apéro entre ami·e·s. ✨
Une édition différente chaque mois.
Le samedi 29 août 2026
de 19h00 à 20h30
Le samedi 25 juillet 2026
de 19h00 à 20h30
Le samedi 27 juin 2026
de 19h00 à 20h30
Le samedi 30 mai 2026
de 19h00 à 20h30
payant

15 euros par personne. Boissons et tapas en supplément.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-29T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T19:00:00+02:00_2026-05-30T20:30:00+02:00;2026-06-27T19:00:00+02:00_2026-06-27T20:30:00+02:00;2026-07-25T19:00:00+02:00_2026-07-25T20:30:00+02:00;2026-08-29T19:00:00+02:00_2026-08-29T20:30:00+02:00

Belle Aura 10, rue Letort  75018 Paris
+33641182507 ateliers.belleaura@gmail.com


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