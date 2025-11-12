DÉCORATION DE BOUGIE Saint-André-de-Sangonis

DÉCORATION DE BOUGIE

Dans le cadre du programme Le Répit des Parents, nous avons le plaisir de vous inviter à un atelier créatif de décoration de bougie, animé par une de nos fidèles maman.

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41 mozaika@sangonis.fr

English :

As part of the Le Répit des Parents program, we are pleased to invite you to a creative candle-decorating workshop, led by one of our loyal moms.

German :

Im Rahmen des Programms Le Répit des Parents laden wir Sie gerne zu einem kreativen Workshop zur Kerzenverzierung ein, der von einer unserer treuen Mütter geleitet wird.

Italiano :

Nell’ambito del programma Le Répit des Parents, siamo lieti di invitarvi a un laboratorio creativo di decorazione di candele condotto da una delle nostre fedeli mamme.

Espanol :

Como parte del programa Le Répit des Parents, nos complace invitarle a un taller creativo de decoración de velas dirigido por una de nuestras fieles mamás.

