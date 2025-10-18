Décoration de citrouilles CANTIERS Vexin-sur-Epte

Décoration de citrouilles CANTIERS Vexin-sur-Epte samedi 18 octobre 2025.

Décoration de citrouilles

CANTIERS 4bis rue de l’école Vexin-sur-Epte Eure

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-25 12:00:00

Venez décorer vos citrouilles en famille pour Halloween !

Citrouilles cultivées à la ferme, spécialement pour Halloween plusieurs variétés pour varier les plaisirs !

Vous allez voir, toute la famille sera sollicitée

– Un peu de force pour creuser la citrouille

– Un soupçon de persévérance pour l’épépiner et la vider

– Une légère créativité pour dessiner le visage

– Un brin de patience pour la découpe des yeux et de la bouche

– Une envie de soupe pour cuisiner la chaire en rentrant chez vous !

Plusieurs dates et créneaux possibles

Samedi 18 Mercredi 22 Samedi 25 Mercredi 29 Octobre

10h-12h / 13H30-15h30 / 15h30-17h30

De 3€ à 10€ la citrouille (selon la taille et la variété).

Nous prévoyons des petites citrouilles juste à colorier pour les tous petits

Les déguisements seront fortement appréciés !

Pensez à réserver pour avoir de la place sur le site internet ou au 06 43 31 32 00.

A savoir

– Nous prévoyons ce qu’il faut (couteaux, saladiers, cuillères, …), mais vous pouvez apporter votre matériel.

– Pensez à prendre des tabliers et vos bocaux pour remporter la chaire de vos citrouilles (pour la soupe !).

– L’atelier se déroule en semi-autonomie. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. .

CANTIERS 4bis rue de l’école Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 6 43 31 32 00 le-rucher-de-cantiers@hotmail.com

