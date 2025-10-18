Décoration de citrouilles CANTIERS Vexin-sur-Epte
Décoration de citrouilles CANTIERS Vexin-sur-Epte samedi 18 octobre 2025.
Décoration de citrouilles
CANTIERS 4bis rue de l’école Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-25 12:00:00
Date(s) :
2025-10-18 2025-10-22 2025-10-25 2025-10-29
Venez décorer vos citrouilles en famille pour Halloween !
Citrouilles cultivées à la ferme, spécialement pour Halloween plusieurs variétés pour varier les plaisirs !
Vous allez voir, toute la famille sera sollicitée
– Un peu de force pour creuser la citrouille
– Un soupçon de persévérance pour l’épépiner et la vider
– Une légère créativité pour dessiner le visage
– Un brin de patience pour la découpe des yeux et de la bouche
– Une envie de soupe pour cuisiner la chaire en rentrant chez vous !
Plusieurs dates et créneaux possibles
Samedi 18 Mercredi 22 Samedi 25 Mercredi 29 Octobre
10h-12h / 13H30-15h30 / 15h30-17h30
De 3€ à 10€ la citrouille (selon la taille et la variété).
Nous prévoyons des petites citrouilles juste à colorier pour les tous petits
Les déguisements seront fortement appréciés !
Pensez à réserver pour avoir de la place sur le site internet ou au 06 43 31 32 00.
A savoir
– Nous prévoyons ce qu’il faut (couteaux, saladiers, cuillères, …), mais vous pouvez apporter votre matériel.
– Pensez à prendre des tabliers et vos bocaux pour remporter la chaire de vos citrouilles (pour la soupe !).
– L’atelier se déroule en semi-autonomie. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. .
CANTIERS 4bis rue de l’école Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 6 43 31 32 00 le-rucher-de-cantiers@hotmail.com
English : Décoration de citrouilles
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Décoration de citrouilles Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2025-09-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération