Décoration de Noël et goûter à la médiathèque Quiberon

Décoration de Noël et goûter à la médiathèque

Médiathèque de Quiberon Quiberon Morbihan

Début : 2025-12-10 15:00:00

2025-12-10

Décoration du sapin de Noël suivie d’un goûter

La médiathèque ouvre la période des fêtes avec un après-midi dédié à la décoration du sapin de Noël.

Le mercredi 10 décembre à 15h, petits et grands sont invités à partager ce moment, qui se prolongera par un goûter de Noël. .

