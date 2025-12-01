Décoration de Noël et goûter à la médiathèque Quiberon
Médiathèque de Quiberon Quiberon Morbihan
Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10
2025-12-10
Décoration du sapin de Noël suivie d’un goûter
La médiathèque ouvre la période des fêtes avec un après-midi dédié à la décoration du sapin de Noël.
Le mercredi 10 décembre à 15h, petits et grands sont invités à partager ce moment, qui se prolongera par un goûter de Noël. .
Médiathèque de Quiberon Quiberon 56170 Morbihan Bretagne
