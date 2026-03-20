Décoration de paniers Salle d’activité Saint-Martin-en-Bresse
Décoration de paniers Salle d’activité Saint-Martin-en-Bresse jeudi 2 avril 2026.
Décoration de paniers
Salle d’activité 22 Rue du Bourg Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Décoration de panier, sur inscription auprès de Sophie Menand au 06 25 98 13 34. .
Salle d’activité 22 Rue du Bourg Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34
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L’événement Décoration de paniers Saint-Martin-en-Bresse a été mis à jour le 2026-03-18 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III