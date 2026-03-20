Décoration de paniers Salle d’activité Saint-Martin-en-Bresse

Décoration de paniers

Salle d’activité 22 Rue du Bourg Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Décoration de panier, sur inscription auprès de Sophie Menand au 06 25 98 13 34. .

Salle d’activité 22 Rue du Bourg Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Décoration de paniers Saint-Martin-en-Bresse a été mis à jour le 2026-03-18 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III