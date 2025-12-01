Décoration de rue participative Guilvinec

Décoration de rue participative

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

Participez à la magie de Noël, décorez la rue de la marine avec les commerçant du Guilvinec !

Gratuit.

Organisé par l’union des commerçants du Guilvinec .

Rue de la Marine Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 78 42 37 71

