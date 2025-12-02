Décoration des vitres de la Maison Paris Nature Maison Paris Nature Paris

Décoration des vitres de la Maison Paris Nature Maison Paris Nature Paris mardi 2 décembre 2025.

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

[Atelier]

Que vous ayez des talents de dessinateur.ice ou pas du tout, venez nous aider à décorer quelques-unes des vitres de la Maison Paris Nature ! Nous nous munirons de marqueurs effaçables et de calques pré-imprimés pour enrichir les « infos biodiv » et les silhouettes anticollisions de la Bibliothèque Nature. A vos marqueurs, prêt.e.s, dessinez !
Le mardi 02 décembre 2025
de 14h30 à 16h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv