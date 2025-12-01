Décoration d’hiver Biblio’fil Bibliothèque de Mouzeil Mouzeil

samedi 20 décembre 2025

Décoration d’hiver Biblio’fil

Bibliothèque de Mouzeil 10 Rue des Fours Mouzeil Loire-Atlantique

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 15:00:00

2025-12-20

Venez faire vos décoration d’hiver à la bibliothèque de Mouzeil ! (de 8 à 11 ans)

Inscription conseillée. .

Bibliothèque de Mouzeil 10 Rue des Fours Mouzeil 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 71 63

English :

Come and make your winter decorations at the Mouzeil library! (ages 8 to 11)

German :

Kommen Sie in die Bibliothek von Mouzeil und basteln Sie Ihre Winterdekoration! (von 8 bis 11 Jahren)

Italiano :

Venite a realizzare le vostre decorazioni invernali alla biblioteca di Mouzeil! (dagli 8 agli 11 anni)

Espanol :

¡Ven a hacer tus adornos de invierno en la biblioteca Mouzeil! (de 8 a 11 años)

L’événement Décoration d’hiver Biblio’fil Mouzeil a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis