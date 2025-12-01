Décoration d’hiver Biblio’fil Bibliothèque de Mouzeil Mouzeil
Décoration d’hiver Biblio’fil Bibliothèque de Mouzeil Mouzeil samedi 20 décembre 2025.
Décoration d’hiver Biblio’fil
Bibliothèque de Mouzeil 10 Rue des Fours Mouzeil Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 15:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Venez faire vos décoration d’hiver à la bibliothèque de Mouzeil ! (de 8 à 11 ans)
Inscription conseillée. .
Bibliothèque de Mouzeil 10 Rue des Fours Mouzeil 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 71 63
English :
Come and make your winter decorations at the Mouzeil library! (ages 8 to 11)
German :
Kommen Sie in die Bibliothek von Mouzeil und basteln Sie Ihre Winterdekoration! (von 8 bis 11 Jahren)
Italiano :
Venite a realizzare le vostre decorazioni invernali alla biblioteca di Mouzeil! (dagli 8 agli 11 anni)
Espanol :
¡Ven a hacer tus adornos de invierno en la biblioteca Mouzeil! (de 8 a 11 años)
L’événement Décoration d’hiver Biblio’fil Mouzeil a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis