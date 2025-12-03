Décoration du Pavillon sur le thème de Noël Ouistreham
Décoration du Pavillon sur le thème de Noël
11 Rue des Arts Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : 
Début : 2025-12-03 10:00:00
fin : 2025-12-03 12:00:00
Début : 2025-12-03 10:00:00
fin : 2025-12-03 12:00:00
Date(s) :
2025-12-03
Cette année, nous vous invitons à participer à la décoration du Pavillon aux côtés de l’équipe !
Au programme réalisation de dessins, créations au FabLab, fabrication de boules de Noël et plein d’autres petites décorations faites maison.
Un moment convivial pour préparer ensemble un Pavillon festif et chaleureux ! .
11 Rue des Arts Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25
English : Décoration du Pavillon sur le thème de Noël
This year, we’re inviting you to help decorate the Pavilion alongside the team!
On the program: drawings, FabLab creations, bauble-making and lots of other little homemade decorations.
German : Décoration du Pavillon sur le thème de Noël
Dieses Jahr laden wir Sie ein, gemeinsam mit dem Team an der Dekoration des Pavillons mitzuwirken!
Auf dem Programm stehen Zeichnungen, FabLab-Kreationen, die Herstellung von Weihnachtskugeln und viele andere kleine, selbstgemachte Dekorationen.
Italiano :
Quest’anno vi invitiamo a contribuire alla decorazione del Padiglione insieme al team!
In programma: disegni, creazioni del FabLab, decorazioni natalizie e tante altre piccole decorazioni fatte in casa.
Espanol :
Este año te invitamos a que colabores con el equipo en la decoración del Pabellón
En el programa: dibujos, creaciones del FabLab, adornos navideños y muchas otras pequeñas decoraciones caseras.
