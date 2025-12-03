Décoration du Pavillon sur le thème de Noël

11 Rue des Arts Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 10:00:00

fin : 2025-12-03 12:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Cette année, nous vous invitons à participer à la décoration du Pavillon aux côtés de l’équipe !

Au programme réalisation de dessins, créations au FabLab, fabrication de boules de Noël et plein d’autres petites décorations faites maison.

Cette année, nous vous invitons à participer à la décoration du Pavillon aux côtés de l’équipe !

Au programme réalisation de dessins, créations au FabLab, fabrication de boules de Noël et plein d’autres petites décorations faites maison.

Un moment convivial pour préparer ensemble un Pavillon festif et chaleureux ! .

11 Rue des Arts Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25

English : Décoration du Pavillon sur le thème de Noël

This year, we’re inviting you to help decorate the Pavilion alongside the team!

On the program: drawings, FabLab creations, bauble-making and lots of other little homemade decorations.

German : Décoration du Pavillon sur le thème de Noël

Dieses Jahr laden wir Sie ein, gemeinsam mit dem Team an der Dekoration des Pavillons mitzuwirken!

Auf dem Programm stehen Zeichnungen, FabLab-Kreationen, die Herstellung von Weihnachtskugeln und viele andere kleine, selbstgemachte Dekorationen.

Italiano :

Quest’anno vi invitiamo a contribuire alla decorazione del Padiglione insieme al team!

In programma: disegni, creazioni del FabLab, decorazioni natalizie e tante altre piccole decorazioni fatte in casa.

Espanol :

Este año te invitamos a que colabores con el equipo en la decoración del Pabellón

En el programa: dibujos, creaciones del FabLab, adornos navideños y muchas otras pequeñas decoraciones caseras.

L’événement Décoration du Pavillon sur le thème de Noël Ouistreham a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Caen la Mer